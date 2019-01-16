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Минтранс РФ предложил избавить авиакомпании от «двойных» сборов

Экономика

Со стороны аэропортов могут быть введены новые сборы — для компенсации убытков

Минтранс РФ предложил избавить авиакомпании от «двойных» сборов
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Москва, 16 января 2019, 08:54 — REGNUM  Для исключения двойных трат авиаперевозчиков Минтранс РФ предложил оградить их от оплаты за пользование инфраструктурой аэропортов. Об этом пишут 16 января «Известия».

Отмечается, что на сегодняшний день кроме платы за доступ к инфраструктуре авиакомпании вынуждены платить за пользование аэровокзальным комплексом, взлет-посадку и обслуживание пассажиров. Поскольку сложившаяся ситуация чревата двойными расходами, Минтранс принял решение запретить воздушным гаваням взимать плату за пользование инфраструктурой.

В то же время эксперты подчеркивают, что данные меры приведут к тому, что со стороны аэропортов могут быть введены новые сборы — для компенсации убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно, что в 2019 году аэропортовые сборы и тарифы в петербургском «Пулково» останутся неизменными. Такое решение вынесло правление ФАС России.

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