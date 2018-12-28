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ФАС проверит тарифы петербургского аэропорта «Пулково»

Экономика

На 2019 год аэропортовые сборы в северной столице останутся неизменными

Санкт-Петербург, 28 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  Аэропортовые сборы и тарифы в петербургском «Пулково» в 2019 году останутся неизменными. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Правление ФАС России на заседании 27 декабря решило продлить на следующий год предельно максимальные уровни аэропортовых сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в аэропорту «Пулково», действовавших в 2018 году.

Кроме того, «Пулково» грозит проверка. «Принято решение о проведении проверки исполнения оператором аэропорта параметров операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в рамках тарифного решения, утвержденного ранее на период 2014—2018», — заявили в управлении ФАС.

Напомним, в прошлом году антимонопольщики вынесли оператору аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупреждение за то, что бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне центрального пассажирского терминала — так называемая зона kiss and fly — сократили с 15 до 10 минут, а штраф при превышении лимита назначили в 1 тыс. рублей. Граждане стали массово жаловаться в УФАС, и антимонопольщикам пришлось провести проверку.

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Строительство и состояние аэропортов
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