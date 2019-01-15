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Пассажиры из США требуют взыскать с «Аэрофлота» более $3,6 млн

Экономика

Иск был подан пассажирами, которых, как они уверяют, не пустили на борт самолета из-за плохого организованного процесса регистрации

Вашингтон, 15 января 2019, 15:20 — REGNUM  Несколько граждан Соединенных Штатов обратились в Федеральный суд Северного округа Иллинойса с иском против российской авиакомпании «Аэрофлот» и Finnair (Финляндия) на общую сумму более $3,6 млн, сообщает 15 января РАПСИ.

По данным издания, иск был подан пассажирами, которых, как они уверяют, не пустили на борт самолета из-за плохого организованного процесса регистрации, выполнявшегося совместно с Finnair.

Как отмечают истцы, несмотря на обращение к сотрудникам «Аэрофлота» они не получили никакой помощи и вынуждены были сутки провести в аэропорту, а российская авиакомпания вынудила их приобрести новые билеты стоимостью $2,5 тыс.

Истцы заявляют, что подобные нарушения со стороны «Аэрофлота» якобы носят продолжительный характер, поэтому они требуют выплаты компенсации всем, кто пострадал при этих обстоятельствах, начиная с 2004 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналиста Дмитрия Алешковского лишили платиновой карты и накопленных миль в системе «Аэрофлот бонус» после резких высказываний в интернете в адрес руководства авиаперевозчика.

В авиакомпании сообщили, что соответствующий приказ был принят в рамках законодательства РФ и направлен на охрану информационной безопасности в компании с государственным участием.

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