За хамство в адрес «Аэрофлота» в соцсетях придется отвечать?

Москва, , 17:02 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» не против критики, но за хамство в социальных сетях придется отвечать. Так генеральный директор компании Виталий Савельев ответил на вопрос о санкциях в отношении журналиста Мити Алешковского, сообщают «Ведомости».

"Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать. У нас был такой прецедент, матерщинник проиграл все суды, и мы его наказали. Мы не против критики, но надо вести себя корректно», — заявил Савельев.

Он также отметил, что не знает о том, что Алешковский извинился перед ним в социальных сетях и отказался отвечать на вопрос на эту тему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Митю Алешковского лишили платиновой карты и накопленных миль в системе «Аэрофлот бонус» после публикации в Twitter о том, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев «окончательно поехал головой». Так Алешковский прокомментировал приказ, запрещающий сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться в офисе смартфонами. Журналист обвинил перевозчика в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова и пообещал обратиться в суд, если в ближайшие три дня «Аэрофлот» не восстановит платиновый статус в бонусной системе.

Позже Алешковский выложил в Twitter скриншот своего сообщения Савельеву, в котором принес гендиректору «Аэрофлота» извинение и попросил вернуть его бонусы. В записи, сопровождавшей скриншот, журналист отметил, что Савельев заблокировал его в Twitter.

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