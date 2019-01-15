На фоне негативных новостей нефть может опускаться до $58

Москва, , 07:10 — REGNUM На торгах лондонской товарной биржи ICE 14 января о динамике цены нефти Brent можно было смело сказать: «то крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам». Впрочем, утром нефть уверенно шла вниз, почти касаясь отметки в $59 за баррель, а вот с полетами наверх получалось не очень хорошо, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

К вечеру 14 января баррель подешевел на 0,3%, до $60,35. По всей видимости, акробатические кульбиты цены нефти были связаны с поступающей противоречивой информацией от представителей стран ОПЕК с Глобального энергетического форума.

В кулуарах форума министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих слегка покритиковал Россию за то, что она «не слишком быстро» сокращает добычу нефти, напомнив при этом, что когда соглашение «ОПЕК+» только вступило в силу, Россия тоже не торопилась сокращать свое производство нефти, однако потом с лихвой наверстала упущенное.

А министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи никого не критиковал, а только отметил, что на следующую очередную встречу ОПЕК, которая пройдет в Вене в апреле 2019 года, есть смысл пригласить производителей сланцевой нефти из США.

Обе новости могут восприниматься двояко, что рынок и сделал: нервные биржевые игроки весь день тянули цену на нефть в разные стороны. Цена черного золота, в принципе, на фоне негативных новостей может сходить даже на $58,50 за баррель, однако потом с большой вероятностью опять вернется в коридор в $61−62. На сегодня, 15 января, стоит ждать цену барреля Brent на уровнях $60−61 за баррель.

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