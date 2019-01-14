Цены на нефть потянул вниз Китай

Москва, , 16:19 — REGNUM Нефть сегодня, 14 января, продолжает снижаться, в частности, Brent торгуется ниже $60 за баррель. Однако в рамках техники никаких изменений не произошло. Подобная коррекция вполне закономерна после волны роста. При этом цели вверху прежние $63,73 за баррель и выше, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Одним из главных негативных драйверов сегодня стали данные по Китаю. Экспорт нефти в Поднебесной в декабре снизился на 4,4% в годовом выражении — максимально за два года, а импорт сократился на 7,6% — максимально с июля 2016 года.

«Данные говорят в пользу того, что торговое противостояние между США и Китаем не проходит без последствий. Однако, несмотря на слабую статистику, Китай в декабре импортировал 10,31 млн баррелей нефти», — отметил эксперт.

При этом есть и позитивный момент, который в последствии может сыграть на руку нефтебыкам. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок за неделю, завершившуюся 11 января, сократилось на четыре до 873.

«На этой неделе ключевой статистикой для рынка нефти станут данные от минэнерго США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которые по традиции выйдут 16 января», — полагает Капустянский.

Читайте также: Нефть «сформировала» ценовой минимум на ближайшее время