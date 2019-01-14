Нефть «сформировала» ценовой минимум на ближайшее время

Москва, , 12:21 — REGNUM Динамика нефти в начале торговой недели будет в большей степени определяться аппетитом к риску на фоне торговых переговоров США и Китая. В случае продолжения благоприятного фона и развития переговорного процесса между странами, нефтяные котировки могут перейти к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«Пока нельзя говорить, что рост цен будет таким же стремительным, как падение в IV квартале 2018 года, но в целом можно ожидать, что черное золото сформировало ценовой минимум на ближайшую перспективу», — полагает эксперт.

Благоприятна для роста цен на нефть и позиция Саудовской Аравии, которая не видит в росте мирового предложения нефти угрозу ценовой стабильности рынка. Согласно заявлению Саудовской Аравии на прошедшей неделе, позиция ОПЕК+ вне ОПЕК по сокращению мирового предложения нефти в любом случае приведет к снижению запасов.

«С технической точки зрения снижение стоимости нефти в начале текущей недели не будет противоречить идее возобновления роста в среднесрочной перспективе. График цены нефти марки Brent формирует перевернутую голову и плечи на дневном графике, что предполагает снижение цены к уровню $57 за баррель в начале недели с последующим прорывом вверх отметки в $64.

Это тем самым подтвердит сформированность ценового минимума в декабре 2018 года до окончания роста стоимости как минимум к $70 за баррель нефти марки Brent», — считает Авинов.

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