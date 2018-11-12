«Все решения приняты»: Белоруссия договорилась с РФ о получении кредита

Минск, , 13:27 — REGNUM Белоруссия договорилась с Россией о выделении государственного кредита в 2019 году, заявил 12 ноября журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

«Все в порядке, все решения приняты. Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год», — заявил Ермолович, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Белоруссии может быть предоставлен кредит на сумму почти $630 млн на рефинансирование долга республики перед Россией.

По его словам, запрашиваемый Минском $1 млрд для рефинансирования части выплат по внешнему долгу страны подразумевает все долги: перед РФ и Евразийским фондом. Однако пока речь идёт о готовности Москвы «рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед РФ».

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