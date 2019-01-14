В Комсомольске-на-Амуре начато строительство завода металлоконструкций

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 13:26 — REGNUM Строительство завода по изготовлению металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования начала на площадке «Парус» территории опережающего развития «Комсомольск» компания «Дальстальиндустрия». об этом 14 января сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Стоимость проекта составляет 354,9 млн рублей. Планируется, что строительство завода позволит создать 101 рабочее место. Годовой объём выпуска предприятия составит не менее 20 тысяч тонн стальных конструкций с антикоррозийным покрытием методом горячего оцинкования. До мая 2019 года будет подготовлено основание объекта, в апреле — начнется монтаж металлоконструкций каркаса здания.

«Мы будем выпускать продукт, не имеющий аналогов в Хабаровском крае. Льготы и преференции, которые дает статус резидента, позволят снизить стоимость продукции для потребителя», — сообщил заместитель гендиректора «Дальстальиндустрии» Александр Кузнецов.

Напомним, ТОР «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением правительства России от 25 июня 2015 года. Сегодня в ТОР сформированы четыре инвестиционных площадки: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми». Сегодня на этих площадках реализуется 23 инвестиционных проекта с объемом вложений в размере 38,1 млрд рублей.

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