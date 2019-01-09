В Приморье запущено производство устойчивых к коррозии металлоконструкций

Артём, Приморский край, , 11:19 — REGNUM Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) организовал производство профильных труб для строительства заборов и каркасов теплиц, которые будут более устойчивыми к суровым климатическим условиям региона, сообщает 9 января пресс-служба Минвостокразвития.

Производство размещено в городе Артёме Приморского края. Объём инвестиций, направленных в проект, составил 40,6 млн рублей, при этом создано 15 рабочих мест. Отмечается, что использование современного покрытия позволит повысить коррозионную устойчивость готовых изделий в 2−6 раз. Проект реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время резиденты СПВ по соглашениям с КРДВ уже инвестировали в экономику региона более 54 млрд рублей, создав 6590 рабочих мест.

Читайте также: В приморском Артёме запущено производство строительной опалубки