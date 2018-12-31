В последний день года президент Италии подписал проект бюджета

Рим, , 15:00 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник, 31 декабря, подписал проект бюджета страны на 2019 год, передает Italia Oggi. Позже текст указа должен быть официально опубликован.

Парламент страны утвердил бюджет накануне, 30 декабря, поздно вечером. Депутаты оппозиционных фракций выражали свое возмущение столь поздним (и без повторных обсуждений) принятием бюджета. Представители правительства переложили вину за промедление на Еврокомиссию, с которой бюджет долго согласовывали.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП и неделей позже получило согласие.

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