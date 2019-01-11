Потребительские цены в России за новогоднюю неделю выросли на 0,5%

Москва, , 16:28 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 1 по 9 января выросли в среднем 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, за период с начала месяца куриные яйца подорожали на 1,7%, пшено — на 1,0%, гречневая крупа — на 0,6%. В то же время свинина подешевела на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,1%, в том числе огурцы подорожали на 8,4%, помидоры — на 6,1%, белокочанная капуста — на 4,6%.

Автомобильный бензин с начала года подорожал на 0,3%, дизельное топливо — на 0,7%.

Проезд в троллейбусе за указанный период стал дороже на 3,7%, на метро, городском автобусе и трамвае — на 2,2−3,2%.

Тарифы на услуги ЖКХ повысились на 0,7−1,6%.

Напомним, инфляция в России за 2018 год, согласно оценке Росстата, составила 4,3%.

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