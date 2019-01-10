Росстат повысил оценку инфляции за 2018 год

Москва, , 16:17 — REGNUM Рост потребительских цен в России в 2018 году составил 4,3%. Такие данные приводит 10 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Ранее, напомним, Росстат предварительно оценивал инфляцию в стране за минувший год в 4,2%.

В декабре, как сообщается, потребительские цены выросли на 0,8%. В том числе, в десяти регионах страны зафиксирован рост цен на 1,2% и более.

Так, в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл инфляция в декабре составила 1,4%, что было обусловлено ростом цен на продовольствие на 2,6−2,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены за месяц выросли на 0,7%, с начала года — на 4,3% и 3,9% соответственно.

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