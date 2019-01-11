Рубль вступает в «некую переходную» фазу

Москва, , 13:10 — REGNUM Вступая в новый цикл, рубль перво-наперво столкнётся с повышенной волатильностью. Основным риском является геополитический фактор — более конкретно, правительственный «шатдаун» в США. Главная головная боль Дональда Трампа — его межпартийный переговорный демарш в ответ на предложение Нэнси Пелоси и демократического сенатского большинства о возобновлении работы правительства (как необходимого условия возобновления дебатов по строительство пограничной стены с Мексикой), который он попросту назвал «напрасной тратой времени», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его мнению, в такой критической ситуации объявление Трампом чрезвычайного положения на национальном уровне и попытка использовать средства Пентагона для оплаты строительства стены (или другого барьера) на границе — вновь выглядит угрожающе реальным сценарием. Есть сомнения, что в таких условиях временное улучшение настроений на рынках, связанное с отказом ФРС США от продолжения агрессивной монетарной политики, имеет сколько-нибудь визуализируемые шансы на продолжение.

«Укрепление доллара как защитной гавани в случае традиционного в таких случаях «исхода в качество» ограничено всё тем же разворотом в политике ФРС. В результате, точкой «выхода пара», скорее всего, станет золото, которое имеет хорошие шансы укрепиться минимум до $1350 за тройскую унцию до момента возобновления работы правительства США», — отметил эксперт.

Между тем, рубль, с одной стороны, поддерживает высокая нефть (11 января баррель Brent вырос до $61,83, хотя ещё недавно всеобщими опасениями был риск пробития отметки $50, и техническая картина указывает на высокую вероятность похода на уровень $65 до наступления очередной технической коррекции), но с другой — тянут вниз ожидания возобновления Банком России скупки валюты для Минфина в весьма значительном объёме.

«Прогнозировать поступательное укрепление рубля явно преждевременно. Скорее всего, рубль вступает в некую переходную фазу — от падения к консолидации, которая практически наверняка будет сопровождаться повышенной волатильностью. Как следствие, было бы целесообразно давать более расширенный прогноз диапазона курсовых колебаний. Сегодня в паре с долларом он очерчен линиями 66,75−68,50 (в качестве ориентира можно назвать его середину, 67,60−67,70 рублей за доллар). В паре рубля с евро такой точкой ближайшего консенсусного равновесия выглядит уровень 78», — полагает Рожанковский.

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