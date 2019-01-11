Рубль находится в «хрупком равновесии»

Москва, , 10:11 — REGNUM Нефтяные котировки продолжают активно расти, штурмуя отметку $61,60 по Brent. Причины этого — начавшееся в январе реальное сокращение производства в соответствии с договорённостями стран ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что согласованное снижение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки достаточно для балансировки рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Кроме того, важную роль играет изменение позиции американского Федрезерва по кредитно-денежной политике. На текущей неделе в выступлениях членов ФРС и в опубликованном протоколе его последнего заседания звучит идея более медленного, чем ожидалось ранее, повышения процентных ставок.

Это означает сохранение в мире более низкой стоимости кредитования, что способствует инвестициям, росту сырьевых активов, валют развивающихся рынков. С другой стороны, это приводит к ослаблению доллара на рынке Форекс. 11 января агрегатный индекс доллара DX снижается с 95,1 п к 94, 8 п.», — пояснил эксперт

Данные факторы в совокупности выступают хорошей поддержкой для рубля. Однако есть и причины для противоположного воздействия. Вышли данные об инфляции, которая составила 4,3% в годовом выражении, что заметно выше цели ЦБ в 4%. Кроме того, с 15 января возобновятся покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, и это заранее давит на российскую валюту. В ту же сторону действуют опасения новых санкций Конгресса США против России.

«Таким образом, в условиях равновесия противодействующих факторов в конце текущей недели вероятно сохранение котировок российской валюты в узком диапазоне 66,50−67,50 руб./доллар и 76,50−77,50 руб./евро», — считает Гойхман.

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