На Тамани завершается строительство подстанции «Порт»

Тамань, Краснодарский край, , 12:37 — REGNUM Завершение строительства на Таманском полуострове (Краснодарский край) нового центра питания — подстанции 220 кВ «Порт» и воздушных линий электропередачи 220−110−35−10 кВ — проинспектировал глава «Россетей» Павел Ливинский, сообщает 11 января пресс-служба предприятия.

Новые энергообъекты возводятся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», а также проекта «Создание сухогрузного района морского порта «Тамань». Отмечается, что мощность подстанции составит 432 МВА, а протяженность линии электропередачи — 188 км.

В ходе визита Ливинский совершил вертолетный облет объектов и осмотрел подстанционное оборудование. Выступив в ходе посещения подстанции, глава «Россетей» отметил, что строительство велось опережающими темпами, а ввод объектов в эксплуатацию обеспечит потребности транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, железнодорожная часть моста через Керченский пролив должна быть запущена в декабре 2019 года.

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