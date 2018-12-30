Железная дорога к Крымскому мосту станет на три миллиарда дороже

Москва, , 11:22 — REGNUM Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте три приложения к распоряжению правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года №101-р слова «16 947,2 млн рублей» заменить словами «19 907 207 492 рубля».

Ранее в распоряжении от января 2017 года правительством был утвержден контракт на 16 миллиардов рублей, теперь же стоимость работ выросла на 2,9 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожная часть Крымского моста должна быть запущена через год. В декабре 2019 года. В Минтрансе экономию от запуска в эксплуатацию моста оценили в 11 млрд рублей.

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