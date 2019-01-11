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Нефть «нуждается в подпитке»

Экономика

Котировки не растут, но и воздерживаются от просадки

Москва, 11 января 2019, 10:18 — REGNUM  Нефть марки Brent 10 января не смогла продемонстрировать рост, но и воздержалась от просадки. На утренних торгах 11 января котировки снова торгуются с небольшим восходящим уклоном, тем самым сигнализируя о нежелании прекращать восстановление после распродаж в конце 2018 года, которые зашли слишком далеко, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«С одной стороны, ценам помогает перепроданность, накопившаяся вследствие агрессивной ликвидации длинных позиций, а также динамика доллара, который предпринимает попытки восстановления, которые привлекают продавцов, а это уже говорит об изменении настроя по отношению к американской валюте из-за ряда факторов во главе с политическим кризисом и смягчением риторики ФРС», — пояснил эксперт.

На этой неделе весомый вклад в укрепление позиций нефти сыграла и Саудовская Аравия. Накануне королевство анонсировала повышение цен на все виды нефти, которые экспортируются в США. Также повышение состоится для большинства сортов для стран Азии. Brent завершает ростом вторую неделю подряд, причем масштабы подъема внушительные.

«С начала этой недели котировки набирают около 7%, обновив накануне максимумы середины декабря на подходе к отметке $62, которая выступает в роли следующего барьера для быков. Учитывая признаки замедления ралли, для продолжения роста цен потребуется дополнительный катализатор, и в то же время присутствует риск частичной фиксации прибыли перед наступлением выходных», — полагает Мащенко.

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