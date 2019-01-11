Возвращение цены нефти к $70 под большим вопросом

Москва, , 07:10 — REGNUM На торгах лондонской ICE 10 января нефть скорректировалась вниз после мощного роста 9 января. Баррель нефти смеси Brent к вечеру немного подешевел — на 0,14%, до $61,31. По всей видимости, новость о снижении глобальными инвестбанками прогнозов по цене на нефть все-таки «догнала» рынок, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Напомним, что инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз по среднегодовой цене на нефть до $60 за баррель, а банк Goldman Sachs, который часто выступает с «бычьими» прогнозами по нефти, неожиданно «замедведил», понизив прогноз по среднегодовой цене до $62,50 за баррель. Тренд по нефти развернулся вверх, но как долго он еще будет продолжаться, сказать сложно и с фундаментальной точки зрения (пока не так много хороших новостей), и с технической.

Около уровня $62 за баррель в настоящее время находится довольно сильное сопротивление, которое цене нефти будет непросто преодолеть. Но даже при пробое сопротивления вверх цена, скорее всего, выйдет только в коридор $62,50−64 за баррель.

Дальнейший рост и тем более возвращение на отметку $70 за баррель под большим вопросом. Фундаментально развернуть тренд могут только хорошие новости из ОПЕК и ОПЕК+. Сегодня, 11 января, ожидания по цене барреля нефти марки Brent пока останутся на уровне $61,30−62,00.

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