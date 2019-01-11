Всемирный банк определился со сроками избрания нового президента

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Правление Всемирного банка (ВБ) рассчитывает избрать нового президента организации до середины апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что рассмотрение всех кандидатур на пост президента ВБ продлится до середины февраля, а само утверждение в должности состоится до весенней встречи ВБ, которая состоится 14 апреля.

Напомним, ранее действующий президент ВБ Джим Ён Ким сообщил, что уходит в отставку с 1 февраля. Исполнять его обязанности после 1 февраля будет исполнительный директор организации Кристалина Георгиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2018 года стало известно, что президент ВБ Джим Ён Ким отказался от участия в экономическом саммите в Саудовской Аравии.

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