Президент Всемирного банка отказался участвовать в саммите в Эр-Рияде

Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Президент Всемирного банка Джим Ён Ким отказался от участия в экономическом саммите в Саудовской Аравии, 12 октября передает агентство Reuters.

Причины отказа Джим Ён Кима от участия в саммите 23 октября, на котором он должен был выступить в качестве докладчика, не сообщаются.

Отказ главы Всемирного банка от участия в саммите в Эр-Рияде происходит во время очередного обострения споров США и Саудовской Аравии по «правам человека», вызванного гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Читайте также: Турция нашла доказательства убийства саудовского журналиста