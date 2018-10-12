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Президент Всемирного банка отказался участвовать в саммите в Эр-Рияде

Политика

Джим Ён Ким должен был выступать на саммите в Саудовской Аравии с докладом

Президент Всемирного банка отказался участвовать в саммите в Эр-Рияде
World Bank
Президент Всемирного банка Джим Ён Ким

Вашингтон, 12 октября 2018, 23:12 — REGNUM  Президент Всемирного банка Джим Ён Ким отказался от участия в экономическом саммите в Саудовской Аравии, 12 октября передает агентство Reuters.

Причины отказа Джим Ён Кима от участия в саммите 23 октября, на котором он должен был выступить в качестве докладчика, не сообщаются.

Отказ главы Всемирного банка от участия в саммите в Эр-Рияде происходит во время очередного обострения споров США и Саудовской Аравии по «правам человека», вызванного гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

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США и Саудовская Аравия
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