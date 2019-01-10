Нефть: коррекция заканчивается

Москва, , 16:01 — REGNUM Масштабная коррекция цен на нефть, которая началась в первые дни нового 2019 года, судя по всему, подходит к концу. Фьючерсу Brent удалось забраться выше $60 за баррель и даже достичь уровня $61,50. Таким образом, с минимальных цен конца 2018 года в районе $50 фьючерсу Brent удалось вырасти на 20% с лишним, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Эта коррекция вписалась в общий рост на мировых рынках активов и снижение рисков для инвесторов. Даже 9 января, несмотря на «медвежьи» данные от минэнерго США (резко выросли запасы бензина и дистиллятов), фьючерс после непродолжительного снижения устремился вверх и прорвал сопротивление сначала на $60, а затем и на $61. Однако 10 января ситуация начала меняться. В Азиатскую сессию торговля началась с гэпом вниз с $60,70», — отметил эксперт.

На нефть негативно повлияло снижение азиатских индексов и откровенно слабые данные по инфляции в Китае, там налицо дефляционные тенденции, в декабре потребительская инфляция оказалась на нуле, а годовые темпы роста снизились до 1,9%. Это говорит о слабом потребительском спросе и дальнейшем охлаждении китайской экономики. Однако уже в европейскую сессию фьючерс Brent закрыл гэп и снова вышел на уровень $61,30−61,50.

«Очевидна корреляция цен на нефть с динамикой доллара. Чем слабее доллар к основным валютам, тем выше нефть. Однако, с фундаментальной точки зрения, обстановка в мировой экономике очень нестабильная и тревожная, о чем говорят многочисленные макроэкономические показатели. Это неизбежно приведет к очередному падению активов по всему спектру, в том числе упадут и цены на нефть. Коррекция скоро должна закончиться», — считает Богданов.

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