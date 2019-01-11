Рубль начал реагировать на негатив

Москва, , 07:05 — REGNUM На торгах Мосбиржи 10 января рубль ярко демонстрировал нежелание расти. С самого утра он начал снижаться по отношению к доллару и евро, в течение дня эта тенденция усилилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. К закрытию 10 января рубль подешевел к доллару на 0,58%, а к евро — на 0,44%.

10 января вышли данные Росстата по инфляции потребительских цен за декабрь и 2018 год. В декабре годовая инфляция оказалась разочаровывающей: она выросла на 4,3%, превысив официальные прогнозы, которые ранее не выходили за рамки 4,2%.

Резкий рост инфляции в декабре, которая по сравнению с ноябрем скакнула на 0,8%, был связан с подорожанием ряда продуктов питания, в то время как цены на бензин в декабре, наоборот, не росли. Однако инфляция за январь — декабрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась всего на 2,9%. Но похоже, что рынок больше готов воспринимать негатив, чем умеренный позитив.

Нефть смеси Brent 10 января немного скорректировалась вниз после мощного роста в среду, подешевев на 0,14%, до $61,31 за баррель. Курс евро к доллару в четверг немного снизился, на 0,17%. Индекс российских гособлигаций RGBI к закрытию четверга прибавил 0,22%.

Исходя из преимущественно негативных новостей, прогноз по курсу доллара на 11 января повышается. Сегодня американская валюта будет торговаться на отметках 66,50−68 руб., а по курсу евро прогноз оставили без изменений, на уровне 77−78 руб.

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