Москва, , 15:53 — REGNUM Еще неделю назад (31 декабря) перспективы рубля были однозначно негативными. Буря на мировых финансовых площадках вкупе с предстоящим возобновлением покупок валюты Банком России должна была сделать январь 2019 года разгромным для российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Однако рубль очень вовремя спрятался за продолжительными праздниками, в течение которых ситуация значительно улучшилась. Буря стихла, глобальные фондовые индексы воодушевились заявлениями американского президента Дональда Трампа о прекращении торговой войны с Китаем. Американский доллар перешел к снижению, став жертвой страха Федеральной резервной системы из-за турбулентности на рынке американских ценных бумаг. А цены на нефть перестали падать и перешли к восстановлению», — пояснил эксперт.

Так что теперь отдохнувший рубль пользуется сложившейся ситуацией и легко укрепляется по направлению к важным уровням поддержки к доллару США 65,50−66,50 и к евро 75,50−76,50. Укрепляться дальше у рубля вряд ли получится, всё-таки уже на следующей неделе, 15 января, покупку валюты возобновит Банк России, и рубль, вероятно, вновь направится к декабрьским уровням.

«А пока российский регулятор не вернулся на валютный рынок, в непрозрачной волатильности торгов и слухов вокруг возможности снятия части антироссийских санкций у рубля есть шансы укрепиться еще сильнее, торгуясь в широких диапазонах к доллару США 65,50−67,50 и к евро 75,50−77,50», — считает Быков.

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