США обсудили с союзниками реформу ВТО

Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Обсуждение реформы ВТО провели США с представителями Европейского союза и Японии, сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Мальмстрём выступила 10 января в Атлантическом совете (США), заявив, что на встрече с Робертом Лайтхайзером (американская сторона) и Хиросигэ Сэко (японская сторона) обсуждались реформа ВТО и торговые отношения между государствами. Основные проблемы у этих стран — из-за Китая, отметила она.

«Вчера [10 января] прошла продолжительная встреча с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Лайтхайзером и министром Сэко, в ходе которой мы обсудили, как вместе можем обновить и создать новые правила ВТО на международном уровне, чтобы покончить с несправедливыми торговыми практиками, в первую очередь, китайскими», — заявила Мальмстрём.

Европредставитель подчеркнула, что у Брюсселя с Вашингтоном и Токио «одинаковые ценности». Она считает, что реформа ВТО не должна затронуть существование Апелляционного органа организации, хотя его и надо реформировать, поскольку он далек от идеала.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января в Пекине прошли американско-китайские торговые переговоры. Теперь в Вашингтоне ожидают их продолжения на своей территории. Американское руководство оценивает их как очень важные, на положительный эффект рассчитывают и в Пекине.

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