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Евросоюз обвиняет США в кризисе ВТО

Экономика

Международная организация «в глубоком кризисе, и Соединенные Штаты находятся в его эпицентре»

Евросоюз обвиняет США в кризисе ВТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Женева, Швейцария, 17 декабря 2018, 17:41 — REGNUM  Представитель Евросоюза Марк Ванхойкелен обрушился с критикой на действия США во Всемирной торговой организации (ВТО), 17 декабря передает агентство Reuters.

В ходе выступления в Женеве представитель ЕС отметил, что ВТО на сегодняшний день «в глубоком кризисе, и Соединенные Штаты находятся в его эпицентре»

Ванхолайнен призвал США «выдвинуть конкретные предложения» по реформированию ВТО, а также отказаться от практики торговых ограничений на рынке.

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