Главная задача нефти – удержаться над уровнем $60

Москва, , 09:26 — REGNUM Нефть марки Brent 9 января подорожала на 5%, ускорив подъем, который наблюдается с начала 2019 года, — за этот период цены восстановились более чем на 10%. Драйверы на рынке все те же, и настрой игроков остается без изменений — разве что баррель стал немного смелее после пробоя уровня $60. Сегодня, 10 января, с утра Brent перешла к локальной коррекции на фоне частичной фиксации прибыли вслед за ралли, но пока удерживается над вышеупомянутой психологической отметкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Отчет по запасам от минэнерго США оказался по большей части медвежьим, но игроки проигнорировали цифры, решив сосредоточиться на позитивных факторах. Между тем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей, на 1 млн баррелей слабее прогнозов. Запасы бензина подскочили на 8 млн баррелей — максимально за два года, а запасы дистиллятов выросли на 10,6 млн — максимально с января 2015 года. Добыча же осталась без изменений, на уровне 11,7 млн баррелей в сутки», — привел цифры эксперт.

Однако инвесторов сейчас, похоже, волнуют более глобальные вопросы, касающиеся баланса спроса и предложения. В частности, покупателей вдохновляет энтузиазм, с которым Саудовская Аравия пытается снова вдохнуть жизнь в рынок энергоносителей, анонсировав сокращение экспорта черного золота, а затем и снижение добычи сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+.

«Безусловно, свою лепту вносит и оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров США и Китая. Отчасти помогает и слабый доллар, который понес внушительные потери после публикации более «голубиного» протокола заседания ФРС. С технический точки зрения главная задача Brent на данный момент — удержаться над уровнем $60 и подтвердить его пробой. Однако под конец недели не исключена дальнейшая фиксация прибыли после активного роста», — считает Мащенко.

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