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Рубль: тренд восходящий

Экономика

Пара доллар/рубль торгуется в зоне поддержки 66,50 – 65,90

Москва, 10 января 2019, 12:20 — REGNUM  Динамика на отечественном валютном рынке в последние три дня нейтральная. Пара доллар/рубль торгуется в зоне сильной поддержки 66,50 — 65,90. В рамках текущего сценария не исключено локальное снижение до 65,90, однако в целом пока тренд восходящий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Оснований с точки зрения фундаментальных причин у рубля продолжить укрепление не так много. К таким факторам можно отнести локальный спрос на активы EM и рост нефти, в частности, нефть Brent торгуется в районе $61 за баррель», — отметил эксперт.

В остальном у рубля больше причин для снижения. Инвесторы в большей мере ждут сейчас начало выкупа в рамках бюджетного правила с середины января, о котором регулятор сообщал на декабрьском совете директоров.

«Также продолжается и будет усиливаться санкционное давление со стороны США. Стало известно, что США перекрыли поставки материалов для российского самолета MC 21. Это прямо бьет по экономике РФ», — считает Капустянский.

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