В Турине призвали правительство Италии решить вопрос о дороге в Лион

Турин, Италия, , 18:28 — REGNUM Правительству Италии следует самостоятельно решить вопрос о том, будет ли страна участвовать в проекте строительства скоростной железной дороги между Турином и Лионом, заявил во вторник, 11 декабря, губернатор Пьемонта Серджо Чампарино, передает информагентство Ansa.

Правительству следует не откладывать решение и не перекладывать ответственность за его принятие на жителей региона, а определиться самостоятельно, считает Чампарино.

Как сообщалось ранее, решение об участии в этом проекте пока не принято ни на городском, ни на национальном уровне. Во время предвыборной кампании по выборам в парламент страны «Движение 5 звезд» обещало остановить работы, таким образом пойдя навстречу интересам протестующей туринской общественности. После победы «Движения» на выборах работы замедлились, но продолжаются. К тому же выяснилось, что мнения граждан разделились почти поровну, и рейтинговых потерь правящей партии избежать не удастся.

Представители правительства делают заявления о том, что выплата неустоек в случае отказа от общеевропейского проекта обойдется стране слишком дорого. Некоторые из них, включая вице-премьера Маттео Сальвини, главу второй правящей партии, выступают в поддержку проекта, а также предлагают решить вопрос на референдуме.

Решение должно быть принято после завершения расчетов, срок принятия решения был отложен сначала на декабрь 2018 года, а потом и на май 2019-го. Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что этот проект является бессмысленной тратой денег, которые можно было бы потратить с куда большим эффектом, даже не покидая Турина.

Читайте также: Муниципалы Турина поддержали строительство скоростной дороги в Лион