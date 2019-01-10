В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Москва, , 10:01 — REGNUM Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Об этом пишет 10 января «Российская газета».

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), надбавка возросла по отношению к 2018 года на 400 рублей. В то же время в ПФР подчеркнули, что рост надбавки касается лишь граждан, получающих страховую пенсию по старости. Новые правила не относятся к получающим социальную пенсию, выплату по потере кормильца, а также к получающим пенсию по инвалидности I группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова доложили главе правительства России Дмитрию Медведеву о готовности проиндексировать пенсии с 1 января 2019 года в полном объеме.

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