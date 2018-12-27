Пенсии будут проиндексированы с 1 января 2019 года

Москва, , 17:35 — REGNUM Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова доложили председателю правительства России Дмитрию Медведеву о готовности проиндексировать пенсии с 1 января 2019 года в полном объеме. Об этом было сказано сегодня, 27 декабря, на совещании у главы правительства.

«Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года, вся подготовительная работа завершена», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, размер индексации составит 7,05%. Индексация пенсии затронет 30,788 млн граждан России. Голикова подчеркнула, что в федеральном бюджете предусмотрены все необходимые для индексации финансовые средства.

Также на совещании присутствовал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Он проинформировал главу правительства о том, что все необходимые средства для выплаты проиндексированных пенсий уже отправлены в кредитные организации и в почтовые отделения.

Голикова уточнила, что в 2019 году на индексацию пенсий будет направлено дополнительно ещё 341 млрд рублей.