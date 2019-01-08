В России больше нельзя производить и продавать «сухой алкоголь»

Москва, , 11:49 — REGNUM С сегодняшнего дня, 8 января, в Российской Федерации вступил в силу запрет на продажу так называемого сухого алкоголя.

Отныне в стране запрещены производство и оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде и содержащего в своем составе более 0,5% этилового спирта». Соответствующие поправки были внесены в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» специальным федеральным законом от 27 декабря 2018 года №560-ФЗ.

Правительство Российской Федерации считает, что данная продукция может быть опасна для здоровья граждан. Дело в том, что потребитель совершенно спокойно может изменять дозировку при разведении сухого алкоголя, несмотря на рекомендации изготовителя. Именно это делает данную продукцию потенциально опасной для здоровья.

Однако данный запрет не распространяется на спиртосодержащие сухие компоненты, которые используются при производстве спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, а также санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.