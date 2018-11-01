Турпоток из России в Турцию превысил результаты 2017 года

Москва, , 14:02 — REGNUM За январь-сентябрь 2018 года Турцию посетили 5 млн 120 тыс. 599 туристов из России. Это на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Российский турпоток за девять месяцев на 8,9% превысил результаты всего прошлого года, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Всего за январь — сентябрь 2018 года в Турцию приехали 31,815 млн иностранных граждан, это на 22,08% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. При этом каждый шестой турист в Турции был из России, это 16,09% от всего иностранного въездного турпотока в Турцию.

На втором месте по объему въездного потока по итогам 9 месяцев оказалась Германия (11,2%, 3,566 млн туристов), на третьем — Великобритания (5,95%, 1,894 млн). Самые посещаемые города Турции — Анталья (33,47%, 10,65 млн туристов) и Стамбул (31,78%, 10,11 млн туристов).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Турции в январе — августе 2018 года побывали 27 млн иностранных туристов, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За восемь месяцев в Турции отдохнули 4 млн 186 тыс. 512 туристов из России, что на 25,59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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