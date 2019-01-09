Дагестану выделили более 260 млн рублей на лекарства льготникам

Москва, , 15:01 — REGNUM Более 260,5 млн рублей выделят Дагестану в 2019 году из федерального бюджета на бесплатные лекарства и медицинские изделия для льготников, а также на лечебное питание для детей-инвалидов. В общей сложности субъектам России будет направлено более 31,366 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства страны Дмитрием Медведевым, передаёт 9 января корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, наибольший размер субвенций предусмотрен Москве (более 4,558 млрд рублей) и Санкт-Петербургу (более 1,399 млрд рублей). Из регионов наибольший объём средств будет направлен в Краснодарский край, Татарию и Свердловскую область — каждому более 1 млрд рублей. Из регионов СКФО наибольший размер субсидийпредусмотрен для Ставропольского края — почти 367,9 млн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Дагестана в 2019 году из регионального бюджета на обеспечение льготников лекарственными препаратами выделят более 780 млн рублей. В 2018 году на эти цели из казны республики было направлено более 666 млн рублей, а в 2017 году эта сумма не достигала и 200 млн рублей.