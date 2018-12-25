В Дагестане купят лекарства льготникам на 780 млн рублей

Махачкала, , 08:37 — REGNUM Более 780 млн рублей выделят в 2019 году власти Дагестана на обеспечение льготников лекарственными препаратами. В 2018 году на эти цели в республиканском бюджете были предусмотрены средства в размере более 666 млн рублей, что в четыре раза больше по сравнению с 2017 годом. Об этом 24 декабря на совещании у главы региона Владимира Васильева рассказал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы субъекта.

Подводя итоги 2018 года, глава ведомства остановился и на других показателях. В уходящем году по линии здравоохранения из федерального бюджета были привлечены средства в сумме свыше 1,4 млрд рублей. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла чуть больше 1 млрд рублей.

За девять месяцев 2018 года ремонтные работы были проведены в 71 медицинской организации. Завершено строительство участковой больницы в селе Гурбуки Карабудахкентского района и реконструкция Ботлихской районной больницы. Также планируется завершить строительство стационара на 40 коек республиканского онкологического диспансера и двух фельдшерско-акушерских пунктов. На 2019 год в программу финансирования включены 11 объектов здравоохранения с общим объемом свыше 1,8 млрд рублей.

Гаджиибрагимов также отметил, что в 2018 году улучшилась ситуация по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи — на сегодняшний день ее оказывают 15 медицинских организаций. За 11 месяцев 2018 года подобную помощь получили 4353 человека.

Отдельно министр здравоохранения Дагестана остановился на проблеме устранения дефицита врачей в сёлах республики. По его словам, в 2018 году в сельской местности были трудоустроены 220 человек. Из них 176 специалистов были направлены в рамках проекта «Земский доктор», тогда как предусмотрено было около 230.

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Как сообщало ИА REGNUM, врачи, отправившиеся работать в сёла Дагестана в рамках программы «Земский доктор», получают единовременные пособия в размере 1 млн рублей. В 2017 году по данной программе в республике были трудоустроены 245 специалистов.

В 2014 и 2015 годах программа «Земский доктор» в Дагестане не была реализована, так как из бюджета республики не были выделены средства. С аналогичной проблемой тогда столкнулись ещё два субъекта СКФО: Ингушетия и Карачаево-Черкесия.