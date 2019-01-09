Россия намерена нарастить поставки зерна в Мексику

Москва, , 13:40 — REGNUM Российские производители зерновых культур заинтересованы в наращивании поставок на мексиканский рынок. Об этом заявил посол России в Мексике Виктор Коронелли.

По словам дипломата, в дипмиссию обратились представители российской Объединенной зерновой компании с просьбой о налаживании контактов на зерновом рынке Мексики.

«Попытаемся им такое содействие оказать. У российских производителей такие возможности и намерения есть, есть основания полагать, что это объемы будут нарастать», — цитирует слова Коронелли РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял приглашение посетить Россию. Глава латиноамериканского государства намерен утвердить соглашение о безвизовом въезде в страну граждан РФ.

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