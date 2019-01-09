Погрузка на сети РЖД в 2018 году превысила 1,2 млрд тонн

Москва, , 11:36 — REGNUM Объём погрузки на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2018 году составил по оперативным данным 1 млрд 289,6 млн тонн, что на 2,2% превышает показатель прошлого года, сообщает 9 января пресс-служба предприятия.

Отмечается, что наибольшую долю в структуре погрузки занимают каменный уголь (374,9 млн тонн), нефть и нефтепродукты (236,4 млн тонн) и строительные грузы (123,8 млн тонн). При этом в первых двух категориях достигнут рост показателя, в третьем — зафиксировано снижение.

Грузооборот РЖД по итогам прошлого года составил 2596,4 млрд тарифных тонно-км (+4,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 3304,4 млрд тонно-км (+4%).

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