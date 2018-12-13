Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД почти на 55 млрд рублей

Москва, , 09:22 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на 54,48 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что это было сделано для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также для реализации других крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать планы расширения и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Так, БАМ и Транссиб должны быть расширены на 50% в рамках майского указа российского лидера.

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