Начало 2019 года в Ростовской области сопроводил мусорный коллапс

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Ростовскую область, как и многие другие регионы России, накрыл мусорный коллапс. По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, с 1 по 3 января 2019 года от жителей Дона поступило почти 650 жалоб на замусоренность дворовых территорий.

По информации ведомства, одна из причин, которая вызывает затруднения вывоза бытового мусора, — выпавший снег. В связи с непогодой и припаркованными автомобилями проезд к контейнерным площадкам в некоторых территориях заблокирован. Доступ к мусорным контейнерам должен обеспечить собственник земельного участка, на котором они расположены.

«Для оперативной связи с населением в праздничные дни работают горячие линии. Все поступившие обращения держатся на контроле до их полного выполнения», — добавили в региональном министерстве ЖКХ.

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ИА REGNUM отмечает, что в связи с внедрением на Дону новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами сотрудники региональной административной инспекции все новогодние каникулы ежедневно должны были следить за состоянием содержания территорий муниципальных образований.

«Первостепенная задача — не допустить сбоев в графиках вывоза мусора с территорий. Для контроля за ситуацией сотрудники административной инспекции будут обеспечивать мониторинг сбора и вывоза ТКО региональным оператором, а также отслеживать содержание контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий», — отметил в преддверии новогодних праздников начальник региональной административной инспекции Николай Копичка.

Кроме того, 28 и 29 декабря 2018 года во всех муниципалитетах состоялись тренировки региональных операторов, приуроченные к запуску новой системы по обращению с ТКО.