В Ростовской области снизят тариф на вывоз мусора

Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM В Ростовской области будет снижет тариф на вывоз мусора, но только в тех муниципалитетах, в которых норматив возрос вдвое и более. Это Волгодонск, Донецк, Таганрог, Сальск и Матвеево-Курганский район. Такое заявление сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе расширенного заседания регионального правительства, сообщает ИА REGNUM 26 декабря.

«Мы стремимся ограничить рост платы граждан при реализации новой схемы сбора, вывоза и утилизации ТКО. В ряде муниципалитетов, где рост норматива значительно увеличен, будет введен понижающий коэффициент — 0,8», — цитирует Голубева пресс-служба.

Наряду с этим во всех муниципалитетах сохранятся меры социальной поддержки населения при оплате коммунальных услуг, включая ТКО. Так, для льготных категорий граждан будет действовать компенсация расходов на услуги ЖКХ в размере 50%, а также субсидия, на которую могут рассчитывать семьи, чей совокупный объём дохода превышает на 20% объём средств на оплату ЖКУ.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2019 года в России вводится новая система переработки бытовых отходов. На этой неделе на Дону были утверждены тарифы на переработку мусора для региональных операторов, ответственных за этот процесс.

Ростовская область будет поделена на восемь зон, в каждой из которых появится межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). Самая низкая стоимость полного цикла работ по утилизации кубометра мусора будет на территории Мясниковского МЭОК — 446 рублей 84 копейки, самая высокая — в Миллеровском районе — 590 рублей 88 копеек. Компания ООО «ЭкоСтрой-Дон», в ведении которой будет Красносулинский МЭОК, получила тариф в размере 523 рубля 2 копейки, Неклиновский МЭОК — 578 рублей 94 копеек, Морозовский МЭОК — 574 рублей 3 копеек, Новочеркасский МЭОК — 507 рублей 46 копеек.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывоз мусора в Ростовской области — утверждён тариф на 2019 год