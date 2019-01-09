Вероятность продолжения укрепления рубля есть — эксперт

Москва, , 09:51 — REGNUM Начало нового года вновь показало сильную зависимость курса рубля от нефтяных цен. В последние дни котировки нефти марки Brent резко растут, вновь подбираясь к $60. Это связано прежде всего с сокращением запасов (в США они снизились за прошлую неделю на 6,13 млн баррелей, по данным Американского института нефти API от 9.01.2019 г.), заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Кроме того, уменьшились антирисковые настроения на мировых рынках из-за возобновления торговых переговоров США и Китая. Эти факторы поддерживают российскую валюту. Доллар 8 января опустился ниже 67 руб., евро — на уровне 76,60 руб. Поскольку нефть растёт и утром 9 января, а агрегатный индекс доллара DX стабилен на мировом рынке Форекс на уровне 95,4 п., есть вероятность продолжения укрепления рубля», — считает эксперт.

Этому способствует и рост на фондовых биржах в мире 8−9 января. Он отражает поддержку рисковых активов, к которым относится и рубль. Поэтому можно предположить движение доллара 9 января к 66,50 руб., евро — к 76,30 руб.

«Однако укрепление российской валюты выступает не как твёрдый тренд, а как коррекция при сохранении общей направленности на снижение. Поэтому рубль вполне способен вновь снижаться при приостановке усиления нефти, возникновении новых рыночных рисков, анонсированном возврате Минфина РФ к покупкам валюты в середине января», — полагает Гойхман.

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