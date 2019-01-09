Начало года стало удачным для рубля

Москва, , 07:07 — REGNUM Российский рубль успел отыграть за пару торговых дней января львиную долю своих декабрьских потерь. 8 января котировки нефти продолжили рост, и к вечеру стоимость Brent достигала $58,15 (+1,5%). Неплохое начало года подсластил и факт нахождения доллара под давлением других валют и активов на мировой арене. Все это придает сырьевым «быкам» решительности и влияет на рост рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

8 января «россиянин» продолжал восстановление, доллар спустился в область 67,05 руб. Будет ли американская валюта в ближайшее время еще дешеветь? Может быть, но вряд ли это разворот тренда. Но пока глобальные факторы все-таки не на стороне рубля. Вряд ли стоит ждать дальнейшего укрепления российской валюты, по всей видимости, рублевые пары до середины января будут консолидироваться в парах с иностранными валютами в текущих диапазонах.

Стоит отметить, что резкие движения в рублевых парах происходили в период новогодних праздников. Это значит, что торги были «тонкими», в них принимало участие небольшое количество инвесторов. На таком фоне волатильность обычно очень высокая.

Сегодня, 9 января, в первый рабочий день 2019 года торговый коридор для доллара составляет 66,80−67,65 руб., а евро будет торговаться в пределах 76,50−78,00 руб. Стоит наблюдать за внешним фоном и поведением сырьевых котировок.

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