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Рубль продолжает укрепляться

Экономика

Доллар упал ниже 67 рублей

Рубль продолжает укрепляться
© ИА REGNUM
Рубль и доллар

Москва, 8 января 2019, 11:31 — REGNUM  Доллар США продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже сегодня, 8 января.

В начале торгов российский рубль продолжил укрепляться относительно иностранных валют. Укрепление происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

В ходе торгов доллар США кратковременно опускался ниже отметки 67 рублей. На этой отметке доллар в последний раз находился 18 декабря 2018 года.

Расчетом на «завтра» в начале торгов доллар снизился до 67,11 рубля, (в ходе торговой сессии кратковременно падал ниже 67 рублей). Евросоюзный евро — 76,8 рубля.

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