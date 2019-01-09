Прогноз Всемирного банка о росте экономики РФ стал хуже

Вашингтон, , 04:43 — REGNUM В 2019 году рост российской экономики составит не 1,8%, а 1,5%. Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка о перспективах мировой экономики, получившем название «Омрачённые перспективы».

Вместе с тем экономисты ВБ отмечают, что в 2018 году рост российского ВВП составил 1,6%, тогда как в июне называлось значение 1,5%. Прогноз на 2020 и 2021 годы составляет 1,8% роста.

Для мирового ВВП Всемирный банк ухудшил прогноз. Для 2018 года значение снизилось на 0,1% — до 3%. Такое снижение прогнозируется в 2019—2021 годах: в 2019 году ожидается рост мировой экономики на 2,9%, в 2020—2021 году — на 2,8%.

В докладе говорится, что в мире замедлились темпы роста развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, на 2019 год прогноз для них составляет 4,2%. Ухудшен прогноз экономического подъема в странах, экспортирующих сырьевые товары. В странах-импортерах отмечено замедление роста.

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