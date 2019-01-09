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В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Экономика

Для молодых водителей максимальный коэффициент вырос до 1,87

Москва, 9 января 2019, 04:18 — REGNUM  Указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО вступило в силу 9 января. Изменение составило 20% в обе стороны.

Ставки базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц теперь находятся в пределах от 2746 до 4942 рублей, тогда как прежде диапазон составлял от 3432 до 4118 рублей.

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Верхняя граница тарифного коридора для обладателей мотоциклов и мотороллеров стала меньше на 10,9%. Для легковых автомобилей юридических лиц снижение составило 5,7%, новый диапазон — от 2058 до 2911 рублей. Тарифный коридор для таксистов расширен в обе стороны, до 4110 — 7399 рублей.

Кроме того, водителей теперь делят не на четыре, а на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вождения. Так, для водителей в возрасте от 16 лет до 21 года максимальный коэффициент вырос до 1,87.

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