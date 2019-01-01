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Унифицируются полисы ОСАГО

Общество

В бумажном виде и e-ОСАГО

Москва, 1 января 2019, 05:30 — REGNUM  Сегодня, 1 января, унифицируются полисы ОСАГО, сообщает ИА REGNUM. Полис обязательного страхования транспортного средства теперь как в бумажном, так и в электроном виде будет иметь единую форму.

На документе появится обязательный QR-код, в котором будет зашифрована вся информация.

Вместе с тем в Госдуму внесен законопроект, дающий водителю выбор, как именно оформлять ОСАГО — «на автомобиль» или же «на водителя». Предполагается, что обладатель такого «универсального» полиса сможет управлять любым находящимся в его владении транспортным средством, категория которого совпадает с категорией, указанной в страховом полисе.

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Обязательное страхование автогражданской ответственности
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