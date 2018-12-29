Путин одобрил закон о праве соотечественников на «дальневосточный гектар»

Владивосток, , 09:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал закон, дающий право соотечественникам, проживающим за рубежом, получить в бесплатный «дальневосточный гектар», передаёт корреспондент со ссылкой на Минвостокразвития.

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Внесённые изменения в закон о «Дальневосточном гектаре» расширяют возможности участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Также закон позволит установить критерии и механизм оценки использования земли и откроет для россиян возможность досрочного оформления «дальневосточных гектаров» в собственность при постройке дома.

Теперь появилась возможность досрочной передачи в собственность гражданину земельного участка при условии, что на он построен жилой дом. Это позволит людям снизить затраты на строительство, воспользовавшись ипотечным кредитованием.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «о дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года.

Закон, инициированный президентом РоссииВладимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России.

Так, самым популярным по раздаче бесплатной земли является Приморский край, за ним — Хабаровский.