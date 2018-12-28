Жители более чем из 80 регионов РФ желают получить гектар приморской земли

Владивосток, , 08:35 — REGNUM Более 13,5 тысячи человек уже оформили «дальневосточный» гектар в Приморском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Чаще всего бесплатную землю хотят получить именно дальневосточники.

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Приморье — один из самых активных регионов ДФО, реализующих федеральный проект «дальневосточный гектар». Кроме непосредственно живущих на Дальнем Востоке, бесплатную приморскую землю получили жители 81 региона России.

«Сейчас количество заявителей, уже оформивших гектар в Приморье, практически 13,5 тысячи человек. Еще около 2,5 тысячи договоров на предоставление участков находится в работе у специалистов и на подписании у самих заявителей», — озвучили цифры в департаменте земельных и имущественных отношений краевой администрации.

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По истечении пяти лет собственниками приморского гектара могут также стать жители Хабаровска, Забайкальского края, Амурской области, Камчатки, Магадана, Сахалина, Якутии, Сибири, Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Мурманской, Владимирской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Ярославской областей и других территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон «о дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года.

Закон, инициированный президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России.

В Приморье обладателям гектаров предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.