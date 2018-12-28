Цены на нефть продолжают падать

Лондон, , 17:21 — REGNUM Конец года принес мировому нефтяному рынку колоссальные потери — нефть уже находится на минимумах за полтора года и продолжает терять в цене, 28 декабря передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent в ходе торгов упала до минимума в $51,60 за баррель (-$0,56), после чего вернулась к отметке $52,05 за баррель. Нефть WTI подорожала на 30 центов до $44,91 за баррель.

Цены на нефть находятся на самом низком уровне за 18 месяцев. Падение нефтяных цен с начала 2018 года составило более 20%.

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