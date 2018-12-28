На рынке нефти царит беспокойство

Москва, , 07:11 — REGNUM На торгах в Лондоне 27 декабря цена нефти падала, как будто бы не было бурного роста 26 декабря. Баррель Brent к вечеру подешевел на 3% до $53,8. На нефтяном рынке сейчас царит беспокойство, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Во-первых, коммерческие запасы нефти в США временно не публикуются в связи с «шатдауном» (shutdown), то есть приостановкой работы государственных и бюджетных учреждений. Так что нефтяной рынок временно лишился ориентиров.

Во-вторых, вышедшие недавно в Китае данные по совокупной прибыли промышленных предприятий за ноябрь впервые показали снижение прибыли в годовом исчислении, такого не было в течение последних трех лет. У инвесторов и биржевых игроков возникли опасения насчет замедления спроса на нефть в КНР.

Словесные интервенции ОПЕК и его партнеров по ОПЕК+ пока ощутимых результатов не дают, рынку нужны не слова, а конкретная статистика, но можно будет увидеть не раньше конца января. Сегодня, 28 декабря, нефть марки Brent будет торговаться в рамках $53,80−54,60 за баррель.

Читайте также: Цена на нефть Brent упала на 5%